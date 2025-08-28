"Енвидиа" изпревари очакванията за второто тримесечие въпреки спирането на продажбите в Китай

Американският производител на чипове "Енвидиа" (Nvidia) отчете още едно тримесечие със скок на приходите, тъй като силно нарастващото търсене на чипове за изкуствен интелект (ИИ) е компенсирало продължаващите трудности в Китай, предаде ДПА.

Приходите са скочили с 56 процента на годишна база до 46,7 милиарда долара през второто тримесечие, превишавайки оценките на Уолстрийт и увеличавайки се с 6 процента спрямо предходното тримесечие. Чистата печалба също бележи рязък растеж - с 59 процента до 26,4 милиарда долара.

Производителят на чипове посочва, че не е регистрирал продажби на своите чипове "Ейч 20" (H20) в Китай заради ограниченията за износ на САЩ, но е успял да пренасочи някои от тези системи към клиент в друга държава.

Неотдавна Вашингтон разреши доставките на "Ейч 20" за Китай в замяна на 15-процентово намаление на продажбите, но доставките все още не са възобновени, тъй като Пекин се противопоставя на американския хардуер за изкуствен интелект, позовавайки се на опасения за сигурността. "Енвидиа" заяви, че не очаква да включи продажби за Китай в прогнозата си за текущото тримесечие.

За третото тримесечие компанията прогнозира приходи от около 54 милиарда долара, плюс или минус 2 процента, малко над средната оценка на анализаторите за 53,5 милиарда долара.

Акциите на калифорнийския производител на чипове поевтиняха с цели 3 процента в извънборсовата търговия, след като приходите от центровете му за данни едва покриха пазарните очаквания.