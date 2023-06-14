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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2023

Спас Стамболски
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2023
София,  
14.06.2023 18:03
 (БТА)

 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.22892

0.813723

Бразилски реал

BRL

10

3.72617

2.68372

Канадски долар

CAD

1

1.36029

0.735137

Швейцарски франк

CHF

1

2.00577

0.498562

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.52812

3.95551

Чешка крона

CZK

100

8.21915

12.1667

Датска крона

DKK

10

2.62425

3.81061

Британска лира

GBP

1

2.28873

0.436924

Хонконгски долар

HKD

10

2.31063

4.32782

Унгарски форинт

HUF

1000

5.27462

189.587

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.21479

8231.88

Израелски шекел

ILS

10

5.02371

1.99056

Индийска рупия

INR

100

2.20513

45.3488

Исландска крона

ISK

100

1.31529

76.0289

Японска йена

JPY

100

1.29345

77.3126

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.41632

706.055

Мексиканско песо

MXN

10

1.05088

9.51583

Малайзийски рингит

MYR

10

3.91526

2.55411

Норвежка крона

NOK

10

1.70428

5.86758

Новозеландски долар

NZD

1

1.11755

0.894815

Филипинско песо

PHP

100

3.23615

30.9009

Полска злота

PLN

10

4.3899

2.27796

Румънска лея

RON

10

3.94639

2.53396

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.69182

5.91079

Сингапурски долар

SGD

1

1.34894

0.741323

Тайландски бат

THB

100

5.21304

19.1827

Турска лира

TRY

100

7.67308

13.0326

Щатски долар

USD

1

1.80945

0.552654

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.82237

10.1808

Злато (в трой унции)

XAU

1

3527.98

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/СЛС/

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