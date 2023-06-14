Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 14.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.22892
|
0.813723
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.72617
|
2.68372
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36029
|
0.735137
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.00577
|
0.498562
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.52812
|
3.95551
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.21915
|
12.1667
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62425
|
3.81061
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.28873
|
0.436924
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.31063
|
4.32782
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.27462
|
189.587
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.21479
|
8231.88
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
5.02371
|
1.99056
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.20513
|
45.3488
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.31529
|
76.0289
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.29345
|
77.3126
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.41632
|
706.055
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05088
|
9.51583
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.91526
|
2.55411
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.70428
|
5.86758
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.11755
|
0.894815
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.23615
|
30.9009
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.3899
|
2.27796
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94639
|
2.53396
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.69182
|
5.91079
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.34894
|
0.741323
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.21304
|
19.1827
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
7.67308
|
13.0326
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.80945
|
0.552654
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.82237
|
10.1808
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3527.98
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/СЛС/
news.modal.header
news.modal.text