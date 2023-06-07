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Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.06.2023

Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.06.2023
Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.06.2023
Снимка: архив/БТА
София ,  
07.06.2023 18:45
 (БТА)
 

Наименование

Код

За единица валута/злато

Лева (BGN)

Обратен курс: за един лев

Австралийски долар

AUD

1

1.22209

0.81827

Бразилски реал

BRL

10

3.71781

2.68976

Канадски долар

CAD

1

1.36285

0.733756

Швейцарски франк

CHF

1

2.01549

0.496157

Китайски ренминби юан

CNY

10

2.56553

3.89783

Чешка крона

CZK

100

8.27865

12.0793

Датска крона

DKK

10

2.62549

3.80881

Британска лира

GBP

1

2.27501

0.439559

Хонконгски долар

HKD

10

2.32757

4.29633

Унгарски форинт

HUF

1000

5.30423

188.529

Индонезийска рупия

IDR

10000

1.22995

8130.41

Израелски шекел

ILS

10

4.99637

2.00145

Индийска рупия

INR

100

2.21208

45.2063

Исландска крона

ISK

100

1.29955

76.9497

Японска йена

JPY

100

1.30895

76.3971

Южнокорейски вон

KRW

1000

1.40299

712.763

Мексиканско песо

MXN

10

1.05108

9.51402

Малайзийски рингит

MYR

10

3.96954

2.51918

Норвежка крона

NOK

10

1.65783

6.03198

Новозеландски долар

NZD

1

1.10875

0.901917

Филипинско песо

PHP

100

3.25961

30.6785

Полска злота

PLN

10

4.37595

2.28522

Румънска лея

RON

10

3.94432

2.53529

Руска рубла *

RUB

      

Шведска крона

SEK

10

1.68236

5.94403

Сингапурски долар

SGD

1

1.3552

0.737898

Тайландски бат

THB

100

5.25323

19.0359

Турска лира

TRY

100

7.8888

12.6762

Щатски долар

USD

1

1.82498

0.547951

Южноафрикански ранд

ZAR

100

9.58806

10.4296

Злато (в трой унции)

XAU

1

3584.61

  

Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
* Поради ситуацията на международните финансови пазари Българската народна банка (БНБ) не може да определи референтен курс на българския лев към руската рубла, който да е представителен за пазарните условия. Във връзка с това БНБ преустановява временно публикуването на курс на българския лев към руската рубла, докато пазарните условия не се нормализират. Последният курс на българския лев към руската рубла е публикуван на 1 март 2022 г.

  

/ЕС/

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