Курсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.06.2023

site.btaКурсове на българския лев към отделни чуждестранни валути и цена на златото, валидни за 07.06.2023
|
Наименование
|
Код
|
За единица валута/злато
|
Лева (BGN)
|
Обратен курс: за един лев
|
Австралийски долар
|
AUD
|
1
|
1.22209
|
0.81827
|
Бразилски реал
|
BRL
|
10
|
3.71781
|
2.68976
|
Канадски долар
|
CAD
|
1
|
1.36285
|
0.733756
|
Швейцарски франк
|
CHF
|
1
|
2.01549
|
0.496157
|
Китайски ренминби юан
|
CNY
|
10
|
2.56553
|
3.89783
|
Чешка крона
|
CZK
|
100
|
8.27865
|
12.0793
|
Датска крона
|
DKK
|
10
|
2.62549
|
3.80881
|
Британска лира
|
GBP
|
1
|
2.27501
|
0.439559
|
Хонконгски долар
|
HKD
|
10
|
2.32757
|
4.29633
|
Унгарски форинт
|
HUF
|
1000
|
5.30423
|
188.529
|
Индонезийска рупия
|
IDR
|
10000
|
1.22995
|
8130.41
|
Израелски шекел
|
ILS
|
10
|
4.99637
|
2.00145
|
Индийска рупия
|
INR
|
100
|
2.21208
|
45.2063
|
Исландска крона
|
ISK
|
100
|
1.29955
|
76.9497
|
Японска йена
|
JPY
|
100
|
1.30895
|
76.3971
|
Южнокорейски вон
|
KRW
|
1000
|
1.40299
|
712.763
|
Мексиканско песо
|
MXN
|
10
|
1.05108
|
9.51402
|
Малайзийски рингит
|
MYR
|
10
|
3.96954
|
2.51918
|
Норвежка крона
|
NOK
|
10
|
1.65783
|
6.03198
|
Новозеландски долар
|
NZD
|
1
|
1.10875
|
0.901917
|
Филипинско песо
|
PHP
|
100
|
3.25961
|
30.6785
|
Полска злота
|
PLN
|
10
|
4.37595
|
2.28522
|
Румънска лея
|
RON
|
10
|
3.94432
|
2.53529
|
Руска рубла *
|
RUB
|
Шведска крона
|
SEK
|
10
|
1.68236
|
5.94403
|
Сингапурски долар
|
SGD
|
1
|
1.3552
|
0.737898
|
Тайландски бат
|
THB
|
100
|
5.25323
|
19.0359
|
Турска лира
|
TRY
|
100
|
7.8888
|
12.6762
|
Щатски долар
|
USD
|
1
|
1.82498
|
0.547951
|
Южноафрикански ранд
|
ZAR
|
100
|
9.58806
|
10.4296
|
Злато (в трой унции)
|
XAU
|
1
|
3584.61
|
Забележка: Валутните курсове се определят на основание чл. 12 от Валутния закон и се използват за целите, предвидени по закон.
/ЕС/
news.modal.header
news.modal.text