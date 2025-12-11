Над 2100 са фамилните предприятия в Шуменско през 2024 г., с 5 процента повече в сравнение с предходната година

Общо 2124 са активните предприятия в област Шумен през 2024 година, които декларират, че бизнесът им е семеен. В сравнение с 2023 г. техният брой се увеличава със 102, или с 5 процента. Това съобщиха днес от Отдел "Статистически изследвания - Шумен" на Териториално статистическо бюро - Североизток.

В област Шумен през 2024 г. функционират 2 процента от активните фамилни предприятия в страната. По този показател областта е на седемнадесето място в страната. С най-голям относителен дял на активните фамилни предприятия са областите София (столица) с 21,5 процента (23 257 предприятия), Пловдив с 9,7 процента (10 481 предприятия) и Варна с 6,4 процента (6950 предприятия).

През 2024 г. броят на заетите лица в семейния бизнес в област Шумен е 11 404, или 2,9 процента от заетите лица в активните фамилни предприятия в страната. В сравнение с 2023 г. техния брой се увеличава с 52, или с 0,5 процента.

Област Шумен е на тринадесето място в страната по брой на заетите лица в активните фамилни предприятия. Първа е област София (столица) с 92 211 заети, или 23,4 процента, следвана от област Пловдив с 42 126 заети лица, или 10,7 процента и област Варна с 27 041 заети лица, или 6,9 процента.

Семейните предприятия представляват значителна част от съществуващите европейски компании, които значително допринасят за развитието на европейската икономика. Статистическото проучване на семейния бизнес в България е годишно и осигурява данни за броя и структурата на фамилния бизнес по заетост, пол, икономически сектори и териториално разпределение. Целта на наблюдението е да се подобри наличността на надеждни статистически данни за фамилния бизнес и да се оцени ролята на тези предприятия в българската икономика. Основен източник на информация е годишната отчетност за дейността на предприятията, отбелязват Отдел "Статистически изследвания - Шумен" на Териториално статистическо бюро - Североизток.

В Шуменско през 2023 г. са функционирали 1,9 на сто от активните фамилни предприятия в страната. Произведеният брутен вътрешен продукт за областта през 2023 г. нараства с 10 на сто на годишна база.