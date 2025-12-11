Биопроизводителите ще получат своето подпомагане преди Нова година, каза зам.-министърът на земеделието д-р Лозана Василева

Биопроизводителите ще получат своето подпомагане преди Нова година, каза заместник-министърът на земеделието д-р Лозана Василева, която участва във форум за биоземеделие в троянското с. Чифлик. Срещата е организирана от Българската асоциация "Биопродукти" (БАБ) и Българската асоциация на малинопроизводителите и ягодоплодните (БАМ-я). По думите ѝ, възможността за плащане се случва благодарение на промени в определени нормативни документи и биопроизводителите ще бъдат сред първите, които ще получат своето подпомагане през следващата седмица.

Отбелязваме ръст както в броя на биопроизводителите, така и в площите, който за година е близо 34 процента, каза още Василева.

Сред основните предизвикателства пред сектора тя посочи неблагоприятните климатични условия, несигурната пазарна обстановка, последиците от войната в Украйна. „Министерство на земеделието полага усилия да предостави адекватна подкрепа и чрез различни дейности да подпомогне дейността им“, посочи тя.

В началото на годината е утвърден Национален план за развитие на биоземеделието до 2030 г., в който са включени над 50 мерки в тази насока, които се изпълняват и в момента, припомни заместник-министърът.

Сред акцентите в тази насока тя открои възможността за стартиране на инвестиционните мерки, в които се дава голям приоритет на чувствителния сектор – плодове, зеленчуци, биопроизводството. Аналогични приоритети има заложени и в предстоящите приеми по интервенциите за преработка на селскостопански продукти.

Направено е предложение за четвърто изменение на Стратегическия план, което е изпратен към Европейската комисия, като е разработена нова мярка за био животновъдство. По предложение на бранша предложението включва промяна на стълба, по който се подпомага биоживотновъдството от първи във втори стълб с многогодишен ангажимент. Заделени са 85 млн. евро за тази интервенция, които при одобрение от ЕК, да бъдат реализирани в рамките на приема на заявления по кампанията за директни плащания, добави заместник-министър Василева.