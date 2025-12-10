„Фолксваген“ ще пусне самоуправляващи се микробуси в Осло от началото на 2026 г.

Германската автомобилна компания „Фолксваген“ (Volkswagen) подписа споразумение за пускане по улиците на норвежката столица Осло на своя микробус с автономно шофиране „АйДи. Бъз“ (ID. Buzz), предаде ДПА.

„Фолксваген“ ще си партнира с норвежкия оператор на обществен транспорт „Рютер“ (Ruter) и датската компания за автономна мобилност „Холо“ (Holo), съобщи днес „Моиа“ (Moia), дъщерно дружество на германския производител.

От началото на 2026 г. „Фолксваген“ ще представи в Осло електрическите си микробуси и услуга за онлайн резервации на автономни пътувания, в това число и приложение.

Осло е третият град в Европа след Хамбург и Берлин, където „Моя“ пуска самоуправляемите микробуси на „Фолксваген“. Очаква се следващата година услугите на компанията да се разширят и в Лос Анджелис в САЩ, където „Моиа“ си сътрудничи с „Юбер“ (Uber).

Засега самоуправляващите се превозни средства все още се надзирават от човек, който може да се намеси при нужда или риск от произшествие.

Според по-ранни изявления, „Фолксваген“ цели да получи одобрение за автономно шофиране без човешка намеса в Европа и САЩ до края на 2026 г.