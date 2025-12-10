Подробно търсене

Илиян Цвейн
„Фолксваген“ ще пусне самоуправляващи се микробуси в Осло от началото на 2026 г.
Микробус „АйДи. Бъз“ на „Фолксваген“, Снимка: Courtesy of Volkswagen of America via AP, архив
Хамбург,  
10.12.2025 16:18
 (БТА)

Германската автомобилна компания „Фолксваген“ (Volkswagen) подписа споразумение за пускане по улиците на норвежката столица Осло на своя микробус с автономно шофиране „АйДи. Бъз“ (ID. Buzz), предаде ДПА.

„Фолксваген“ ще си партнира с норвежкия оператор на обществен транспорт „Рютер“ (Ruter) и датската компания за автономна мобилност „Холо“ (Holo), съобщи днес „Моиа“ (Moia), дъщерно дружество на германския производител.

От началото на 2026 г. „Фолксваген“ ще представи в Осло електрическите си микробуси и услуга за онлайн резервации на автономни пътувания, в това число и приложение.

Осло е третият град в Европа след Хамбург и Берлин, където „Моя“ пуска самоуправляемите микробуси на „Фолксваген“. Очаква се следващата година услугите на компанията да се разширят и в Лос Анджелис в САЩ, където „Моиа“ си сътрудничи с „Юбер“ (Uber).

Засега самоуправляващите се превозни средства все още се надзирават от човек, който може да се намеси при нужда или риск от произшествие.

Според по-ранни изявления, „Фолксваген“ цели да получи одобрение за автономно шофиране без човешка намеса в Европа и САЩ до края на 2026 г.

/СЛС/

Свързани новини

16.11.2025 17:37

Самоуправляващ се бус на германската компания „Холон“ получи разрешение за включване в пилотен проект

Самоуправляващ се електрически бус, произведен от германската компания „Холон“ (Holon), разработваща автономни превозни средства, получи разрешение да участва в тестове в Германия. Това съобщи производителят, след като получи одобрение от
28.10.2025 16:09

Автономните коли ще трябва да имат "шофьорска книжка", за да се движат по пътищата, смятат от "Алианц"

Застрахователната компания "Алианц" (Allianz) подкрепя въвеждането на европейска "шофьорска книжка" за автономни системи за управление на автомобили, съобщава "Алианц". Това се изтъква в доклада "Свалете ръцете" – обещанието за безопасност на
11.08.2025 17:12

"Фолксваген" и "Бош" обявиха, че ще са готови със своя технология за автономно шофиране към 2026 г.

Водещият европейски автомобилен производител "Фолксваген" (Volkswagen), съвместно с най-големият доставчик на авточасти в света - "Бош" (Bosch), обявиха днес готовността си към 2026 г. да бъдат готови със своя технология за автономно шофиране, която
24.04.2025 19:54

"Фолксваген" ще достави хиляди автономни автомобили за услугите на "Юбер" в САЩ

"Фолксваген" (Volkswagen) и "Юбер" (Uber) се споразумяха за стратегическо партньорство, което предвижда германският производител да достави през идните 10 години хиляди автономни автомобили на компанията за споделено пътуване в САЩ. Това предаде

Към 16:44 на 10.12.2025 Новините от днес

