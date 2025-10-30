Подробно търсене

Две нови щатни бройки за "Специализираната администрация" утвърди Общинският съвет в Бобошево

Две нови щатни бройки утвърдиха общинските съветници в Бобошево в структурата на общинска администрация, в дирекция "Специализирана администрация".

Промяната е продиктувана от факта, че през последната година значително се е увеличил броят на постъпващите заявления и преписки, свързани с устройство на територията, строителство, кадастър, благоустройство, управление на общинска собственост и контролни дейности по прилагането на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове, както и дейностите, свързани с подготовката, провеждането и контрола на процедурите по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

"Нуждата от две нови бройки е във връзка с работата ни като общинска администрация и по отношение на осигуряване на по-бързо и по-точно изпълнение на задачите, които се изискват от нас. Заплатата им е от държавата и няма отношение към общинския бюджет. Идеята е да се работи за по-качествено и бързо административно обслужване", каза кметът Стефан Тачев.

След влизането на решението в сила тези места ще бъдат обявени, като с предимство ще бъдат хора от община Бобошево, имащи необходимото образование и опит, каза председателят на Общинския съвет Лариса Каменова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

