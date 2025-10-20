Ще проверим определени обстоятелства и действия, каза министър Силви Кирилов по казус с досегашния директор на УМБАЛ-Пловдив

Ще проверим определени обстоятелства и действия. Това каза пред журналисти министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов по казус, свързан с досегашния директор - д-р Динчо Генев, на Университетската многопрофилна болница за активно лечение - Пловдив. Той присъства на дискусия, посветена на проекта за национален план за мозъчните заболявания.

Преди дни лекари, медицински сестри и служители на лечебното заведение излязоха на протест в подкрепа на д-р Генев. Протестиращите се обявиха срещу класирането в конкурса за поста изпълнителен директор на болницата, обявен от Министерството на здравеопазването.

Министър Кирилов се е срещнал тази сутрин с д-р Генев. Изслушах внимателно, и аз имах въпроси, обещал съм лично да им съобщя резултата, допълни той.