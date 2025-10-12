Подробно търсене

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева връчи награда "Глас на общините" за 2025 г. на генералния директор на Българската телеграфна агенция (БТА) Кирил Вълчев.Снимка: Красимир Кръстев/БТА
12.10.2025
Генералният директор на БТА Кирил Вълчев получи почетна грамота от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тя е за неговите усилия, постижения и дългогодишно партньорство с НСОРБ и българските общини.

Грамотата "Глас на общините" за 2025 г. беше връчена на Кирил Вълчев от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на Годишна среща на местните власти. Форумът се организира от НСОРБ и ще продължи до 14 октомври.

Българска телеграфна агенция е медиен партньор на събитието. 

