site.btaГенералният директор на БТА Кирил Вълчев получи почетна грамота от Националното сдружение на общините
Генералният директор на БТА Кирил Вълчев получи почетна грамота от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Тя е за неговите усилия, постижения и дългогодишно партньорство с НСОРБ и българските общини.
Грамотата "Глас на общините" за 2025 г. беше връчена на Кирил Вълчев от изпълнителния директор на НСОРБ Силвия Георгиева по време на Годишна среща на местните власти. Форумът се организира от НСОРБ и ще продължи до 14 октомври.
Българска телеграфна агенция е медиен партньор на събитието.
/ТТ/
