Кметът на Поморие поиска оставката на депутата Радостин Василев заради изказването, че ще извърши граждански арести в Каблешково

Кметът на Поморие Иван Алексиев поиска оставката на народния представител Радостин Василев във връзка с изказването му от трибуната на Народното събрание по случая с 4-годишното момиченце, посещавало Детска градина "Радост" в Каблешково. Алексиев поиска оставката на депутата по време на среща днес с представители на всички образователни институции на територията на общината. Срещата бе излъчвана на живо в официалния YouTube канал на Община Поморие.

"Недопустимо е от трибуната на Народното събрание да се отправят директни обвинения, закани за граждански арести и подстрекаване към неподчинение", каза кметът. По думите на Алексиев, депутът е заявил, че неговата партия ще блокира Каблешково и ще бъде извършен гражданиски арест на преподавателката от детската градина.

"Кой сте вие, господин Радостин Василев, да арестувате и да подстрекавате към бунт?", попита Алексиев и допълни: "Ако имате смелост, свалете си имунитета и излезте пред хората, не зад политическата сцена".

Алексиев също така прикани Василев да посети Каблешково и каза, че ако се опита да "арестува" или да упражни гражданско неподчинение срещу директорката на детската градина и преподаваталеката, лично той като кмет ще се изправи пред Василев и няма да ги допусне с всички мерки и средства, които му дава законът, това да се случи.

Кметът на Поморие Иван Алексиев поиска оставката на народния представител Радостин Василев като заяви, че изказванията на депутата са политически мотивирани, подвеждащи обществото и уронващи авторитета на българската образователна система и държавните институции.

БТА припомня, че случаят за насилие над дете в детска градина "Радост" в Каблешково стана известен след излъчено телевизионно разследване преди няколко дни.

Кметът на Поморие обясни, че всички компетентни институции са сезирани във връзка със случая с 4-годишно дете от детска градина "Радост". По думите му общинската администрация е предприела всички законови действия и стриктно е спазила установените процедури.

"Законът е спазен и всички процедури са изпълнени. Институциите трябва да бъдат оставени да работят", подчерта Алексиев. Той посочи, че са уведомени Регионалното управление на образованието (РУО), Агенцията за социално подпомагане, Държавната агенция за закрила на детето, както и Районното управление на полицията в Поморие, което е предало материалите по случая на прокуратурата.

"Ние като институция, Община Поморие, сме свършили своята работа. Това, че ако някой не е доволен, е негов личен проблем", заяви кметът.

На срещата днес присъстваха също заместник-кметът на община Поморие Янчо Илиев, директорът на дирекция "Хуманитарни дейности" Антон Лалев и експерти от дирекцията.

Кметът Алексиев уточни, че днес е свикал среща не само да защити авторитета на конкретната детска градина или на Общината, а да защити авторитета на цялата образователна система. Алексиев призова обществото да запази търпение и да остави компетентните органи да си свършат работата.

В изявлението си кметът представи и данни за образователната мрежа в общината, в която функционират 20 образователни институции, от които дванайсет училища (включително Професионалната гимназия по туризъм), седем детски градини и един Обединен детски комплекс, в които за учебната 2025/2026 г. се обучават общо около 3300 деца и работят над 1000 преподаватели. "Как няма да защитя всички тези хора?", попита Алексиев.