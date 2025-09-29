Няма бедстващи домакинства, които не получават вода по график, каза кметът на село Морава след обявения воден режим

Няма бедстващи домакинства, които не получават вода по график, каза за БТА кметът на село Морава Петко Божанов. Преди дни в свищовското село беше обявен воден режим поради слабия дебит на подземните водоизточници.

Според графика жителите имат достъп до вода през ден. В района на училището и детската градина има вода във вторник, четвъртък и събота от 8:00 ч. до 17:00 ч., а другата половина от селото получава вода в понеделник, сряда и петък от 8:00 ч. до 17:00 ч., уточни кметът. По думите му графикът се спазва и ситуацията започва да се нормализира.

Жителите на селото са около 900, обясни кметът.

Преди месец имаше район с около десет къщи, които страдаха от липса на вода, но ситуацията там вече е спокойна, каза Божанов. Той допълни, че се откриват и аварии по водопреносната мрежа, която е стара и трябва да се подмени.

Всяка година ситуацията се влошава повече. Водата намалява сериозно, особено в горната част на селото, където има пресъхнали кладенци, добави още Божанов.