Три нови детски площадки са изградени на територията на община Троян, съобщи на пресконференция кметът на Троян Донка Михайлова.
Завършени вече са детските площадки в с. Чифлик, ул. „Криволак“ и в квартал Черногор в Троян. За квартала това ще бъде втора детска площадка, след вече изградената площадка за игра на деца от 3 до 12 години. Новата площадка е обособена в съседство и е подходяща за деца от 0 до 3 години. Поставени са люлка тип махало с две седалки, комбинирано съоръжение за игра, занимателен панел „Космос“, клатушки тип кола и везна, интерактивна игра и др. Обектът е на стойност малко над 103 000 лв., а изпълнител на дейностите е ловешката фирма „Елит – МХ“, каза кметът. Предстои засаждане на дървета около детската площадка, допълни тя.
Изпълнител на дейностите по другите две площадки е пловдивската фирма „Проинвест строй“ ЕООД. Площадката на ул. „Криволак“ е изградена на мястото на стари и амортизирани съоръжения. Те са заменени с нови модерни пързалки, къщички, занимателни панели, двойна лююлка, катерушки и други игри. Стойността на площадката е малко над 102 000 лв. Площадката в с. Чифлик отдавна е желана от местните жители. Игрите и съоръженията са подобни на тези в Троян, каза още кметът.
„С тревога информирам, че наблюдаваме доста вандалски прояви на детските площадки и беседките в града, които тревожат гражданите“, посочи Михайлова. Последната проява е докладвана днес и е свързана с вандализъм на детска площадка пред Туристическия информационен център в града. В ход е поставяне на камери на всички детски площадки, като намерението е на детското съоръжение в кв. 46 в рамките на няколко месеца да бъде осигурена и жива охрана, посочи кметът.
