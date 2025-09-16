Безплатни прегледи за оценка на риска от туберкулоза ще има в Плевен

В Плевен ще се състоят безплатни прегледи за оценка на риска от туберкулоза, съобщи експертът „Връзки с обществеността“ в болница „Д-р Георги Странски“ Стоянка Вашкова.

Кампанията ще протече в дните от 23 до 26 септември в Отделението за диспансерно наблюдение на болни с пневмо-фтизиатрични заболявания на болницата. Прегледите ще се извършват от 12:30 часа до 14:30 часа след предварително записване на място или на тел. 064/802 994 с цел по-добра организация на работата.

Всички процедури във връзка с кампанията ще бъдат напълно безплатни за участниците, независимо от здравноосигурителния им статус, допълва Вашкова.

Процедурата включва попълване на анкети, медицински прегледи и консултации със специалисти. При наличие на индикации, медицинският екип ще извършва и допълнителни изследвания като проба Манту и рентгенография на белите дробове.

От лечебното заведение приканват жителите на областта, които имат оплаквания от дихателната система и особено тези, които имат или са имали в миналото контакт с болни от туберкулозна инфекция в близкото си обкръжение, да се включат в инициативата.

Кампанията за безплатни прегледи за оценка на риска от туберкулоза е ежегодна. Тя се организира четири пъти годишно – през месеците март, юни, септември и декември.

Както БТА съобщи, в ход е още една кампания – за безплатни скрингови прегледи по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести сред групи от здравото население, независимо от здравноосигурителния им статус. В тях са включени лечебни заведения на територията на областта. Прегледите ще се състоят до 25 ноември.