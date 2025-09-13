Музика, занаяти, игри и работилници предложи първото издание на фестивала U.L.I.C.A. в Стара Загора

Първото издание на U.L.I.C.A. – Street Fest предложи на жителите и гостите на Стара Загора богата музикална програма, много игри за децата, базар с изделия на творци и занаятчии, както и работилница по калиграфия с перо и мастило.

Събитието, чието име идва от думите "улично", "лично", "истинско", "цветно" и "артистично", се организира днес и утре от общинското предприятие „Арт сцена“ в пешеходната част на бул. „Цар Симеон Велики“, непосредствено пред Универсалния магазин.

На официалното откриване тази вечер заместник-кметът на община Стара Загора Надежда Чакърова каза, че местната администрация винаги подкрепя подобни инициативи и пожела на всички ученици успешна и вдъхновена учебна година. Николай Диков, секретар на Община Стара Загора, също отправи приветствие към присъстващите и посочи, че градът има нужда от нови събития. „Днес видях една оживена улица. Пълна с деца, семейства, изкуство и настроение. Надявам се Стара Загора винаги да е толкова жизнена“, каза Диков.

Проф. Генко Гешев, директор на Общинско предприятие „Арт сцена“, изрази своята увереност, че фестивалът ще се превърне в ежегодно събитие, което в следващите си издания ще предложи още по-богата и разширена програма с международно участие.

Фестивалът започна днес с базар U.L.I.C.A., където бяха представени изделия на творци и занаятчии от цялата страна. Продукти от български шафран, от мед, ръчно изработени сувенири, храни и напитки бяха сред акцентите за посетителите. По същото време, в пространството до Архитектурен комплекс „Музей на религиите“, Регионалният исторически музей в Стара Загора организира работилница по калиграфия, където малки и големи имаха възможност да пишат с перо и мастило.

Детско шоу с „Маргаритка“ и спектакъл на Детско-юношеска студия за сценични изкуства Allegra предхождаха официалното откриване, а музикалната програма на фестивала продължи с концерти на Duet Paradox, Junior Band и Ninio and the Groovers.

В утрешния ден U.L.I.C.A. – Street Fest продължава с базар и утринна тренировка на открито с боен клуб „Атила“. Държавният куклен театър – Стара Загора ще представи спектакъла „Умни юнаци“. Вечерната програма включва концерти на Uke Duo, на възпитаниците на Националното училище по музикални и сценични изкуства „Христина Морфова“, които ще представят песни на „Бийтълс“ и на Cool Den. Фестивалът ще бъде закрит със светлинно (pixel) шоу.