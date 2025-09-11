Кметът на Община Карнобат обяви частично бедствено положение заради пожар в землищата на четири села

site.btaКметът на Община Карнобат обяви частично бедствено положение заради пожар в землищата на четири села
Кметът на община Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината заради възникнал пожар в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят. Това съобщиха от Общината на официалната си интернет страница.
Бедственото положение е въведено на 10 септември от 20:20 ч., съобщават от общинската администрация.
По информация на Община Карнобат обстановката е усложнена поради силен вятър, който затруднява овладяването на огъня. Налице са предпоставки за причиняване на значителни щети върху имуществото и/или икономиката.
Към момента няма данни за пострадали хора.
/ГИ/
