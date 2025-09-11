Подробно търсене

Кметът на Община Карнобат обяви частично бедствено положение заради пожар в землищата на четири села

Кореспондент на БТА в Бургас Галя Тенева
Кметът на Община Карнобат обяви частично бедствено положение заради пожар в землищата на четири села
Кметът на Община Карнобат обяви частично бедствено положение заради пожар в землищата на четири села
снимка: Христо Стефанов/БТА, архив
Карнобат,  
11.09.2025 00:25
 (БТА)

Кметът на община Карнобат Георги Димитров обяви частично бедствено положение на територията на общината заради възникнал пожар в землищата на селата Екзарх Антимово, Добриново, Смолник и Житосвят. Това съобщиха от Общината на официалната си интернет страница.

Бедственото положение е въведено на 10 септември от 20:20 ч., съобщават от общинската администрация.

По информация на Община Карнобат обстановката е усложнена поради силен вятър, който затруднява овладяването на огъня. Налице са предпоставки за причиняване на значителни щети върху имуществото и/или икономиката.

Към момента няма данни за пострадали хора.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

/ГИ/

Свързани новини

11.09.2025 00:56

Пожарът в Карнобатско е с фронт от около десет километра, гасенето е насочено към лозовите масиви на "Винекс Славянци"

Пожар с фронт от около десет километра гори в землищата на няколко села в община Карнобат. На терен са девет екипа на пожарната, в гасенето участват и много доброволци, съобщи за БТА кметът на Карнобат Георги Димитров.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 01:28 на 11.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация