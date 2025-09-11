Пожарът в Карнобатско е с фронт от около десет километра, гасенето е насочено към лозовите масиви на "Винекс Славянци"

Пожар с фронт от около десет километра гори в землищата на няколко села в община Карнобат. На терен са девет екипа на пожарната, в гасенето участват и много доброволци, съобщи за БТА кметът на Карнобат Георги Димитров.

"Огънят гори в труднодостъпни, пресечени терени с треви и дървета. В момента най-голямото усилие е насочено към това да не се допусне навлизането на пламъците в лозята на "Винекс Славянци". Там редовете са тесни и не може да влезе пожарна кола“, обясни Димитров.

Пожарът е избухнал около 19:00 ч. на 10 септември в гориста местност над язовир. Силният вятър в района е спомогнал за бързото му разрастване. По думите на кмета огънят се намира на около 18-20 километра от Карнобат, но е в близост до селата Добриново и Житосвят.

"Сега пламъците са на около три километра от Добриново и на четири километра от Житосвят, като вятърът духа срещу тях. За селата Екзарх Антимово и Смолник опасност няма, тъй като вятърът е в обратна посока“, допълни Георги Димитров.

Заради мащаба на пожара и потенциалните щети е обявено частично бедствено положение на територията на общината. „Обявих бедственото положение, защото изгаря много. Ситуацията не е овладяна“, каза още кметът.

Няма опасност за населението на близките села. Засега не се налага евакуация. Заради обстановката и безпроблемното движение на противопожарните коли е затворен пътят между Житосвят и Екзарх Антимово, допълни за БТА кметът.