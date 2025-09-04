Много добри са условията за туризъм по планините, съобщиха от Планинската спасителна служба на БЧК

Много добри са условията за туризъм по планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Температурите по курортите са между 10 и 15 градуса и се очаква да се покачват.

В планините ще преобладава слънчево време, с разкъсана висока облачност, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Следобед главно над масивите в Югозападна България ще се развива купеста облачност и ще има изолирани краткотрайни превалявания. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 22°, на 2000 метра – около 15°.