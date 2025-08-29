Водопроводната мрежа в луковитското село Торос ще бъде реконструирана чрез дългосрочен общински дълг от Фонд ФЛАГ.

В официално становище на председателя на Общинския съвет д-р Данаил Динков, публикувано на сайта на администрацията, се казва, че Общинският съвет е приел предложението за поемане на дългосрочен общински дълг с цел реализиране на проект за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа по улица „Дило Йотов” в село Торос – част от път III-305 (Плевен – Садовец – Дерманци – Гложене – б.а.). Това е важна стъпка за подобряване на инфраструктурата и условията на живот в населеното място, посочва д-р Динков. Проектът има съществено значение както за домакинствата в селото, така и за осигуряване на надеждност на мрежата преди окончателното асфалтиране на пътната отсечка, включена в трасето, което ще поеме трафика от новия участък на автомагистрала „Хемус“.

След заседанието на 26 август председателят на Общинския съвет каза пред БТА, че предложението не е прието. В публикуваното днес становище д-р Динков уточнява, че по време на сесията, въз основа на направено тълкуване, са изхождали от разбирането, че за приемането на предложението е необходимо квалифицирано мнозинство – две трети от присъстващите общински съветници. Това е довело до обявяване на предложението като "отхвърлено", въпреки че е получило 11 гласа "за" от 16 присъстващи съветници.

„След последвало тълкуване от правните консултанти на Община Луковит бе установено, че съгласно действащата нормативна уредба за вземане на такова решение е необходимо обикновено мнозинство от присъстващите, а не квалифицирано. При тези обстоятелства е ясно, че предложението е законно прието с необходимия брой гласове, поради което процедурата за сключване на договор за финансиране ще продължи”, пише в становището.

Д-р Данаил Динков изразява съжаление за възникналото недоразумение и временната неяснота в комуникацията с обществеността. Той допълва, че Общинският съвет в Луковит ще продължи да работи с висока степен на отговорност, в интерес на всички жители на общината.