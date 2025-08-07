В Бюро по труда - Плевен са обявени 38 свободни работни места за висококвалифицирани специалисти в различни професионални направления

В Дирекция „Бюро по труда“ - Плевен са обявени 38 свободни работни места за висококвалифицирани специалисти в различни професионални направления. Възможностите за заетост са насочени към хора с подходящо образование, квалификация и желание за професионална реализация в региона. Това съобщи за БТА Теодора Петрова, началник на отдел „Посреднически услуги“ в дирекцията.

Сред търсените специалисти се открояват позиции за счетоводители с възможност за работа в публичния или частния сектор с изисквания за икономическо образование и опит в областта на счетоводството. Търсят се също учители по общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап, преподаватели за начална и средна степен на образование, включително учители по математика и български език и литература от пети до дванадесети клас.

Обявени са и свободни места за лекари, медицински сестри и акушерка.

Работодатели имат необходимост да наемат електротехници за промишлено предприятие – позициите са за техническо обслужване и поддръжка на електроинсталации в промишлени и обществени сгради. Търсят се също машинни инженери, енергетици и електромонтьори.

Кандидатите за работните места могат да получат повече информация на място в Дирекция „Бюро по труда" в Плевен, както и онлайн чрез сайта на Агенцията по заетостта.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката „Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

„Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.