Четвъртото издание на форума „Кариера и живот – защо в България?“ ще се проведе днес в София

Четвъртото издание на форума „Кариера и живот – защо в България?“ ще се състои днес в София, съобщиха от платформата Bulgaria wants you. От 9:00 ч. е отварянето на вратите, а от 12:00 ч. започва програмата в Зала 3 на НДК. Събитието е безплатно за посетители след регистрация на сайта на платформата.

Организатори са Иван Христов и Андрей Арнаудов. Събитието ще привлече близо 100 от най-коректните работодатели в страната. Форумът на Bulgaria Wants You се доказа като един от най-успешните у нас, а над 1000 души вече са се регистрирали да участват в него. Сред популярните личности, които ще влязат в ролята на мотиватори от сцената в НДК, са актьорът Димитър Рачков, финансистът Левон Хампарцумян, музикантът Йонислав Йотов – Тото, журналистът Георги Милков, предприемачът Христо Попов и Явор Николов от „Дронамикс“, посочват от Bulgaria Wants You.

Според анкета на Bulgaria Wants You в Берлин 81% от запитаните обмислят да се завърнат за постоянно в България.

„Традиционно форумите са напълно безплатни за посетители и протичат в две части – кариерно изложение и лекторски панел, а гостите, които ги посещават, са мотивирани млади българи. Точно като популярните личности, които сме поканили в нашата "Meet&Greеt" зона – Наум Шопов и Теа Минкова, Георги Блажев и Ива Папазова, Иван Георгиев и самите лектори от сцената. Това ми напомня, че организацията на подобно мащабно събитие е изключително сложна, трудоемка и не на последно място скъпа. Ето защо благодарим на нашите партньори, които се включиха в мисията ни.“ – коментира съоснователят на платформата Андрей Арнаудов.

На предстоящия форум ще бъде представено социологическото изследване на JTN в партньорство с Bulgaria wants you, което за втора поредна година проучва нагласите на българите по въпросите за живот в България, работодатели, емиграция, имиджът на страната и много други обществени нагласи. Данните показват, че предпочитание за работа при български работодатели посочват 45 % от младите у нас, а спрямо миналата година, процентът се е повишил с пет на сто.