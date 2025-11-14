Подробно търсене

Полицията във Варна задържа близо 80 000 къса цигари без бандерол

Кореспондент на БТА във Варна Данаил Войков
БТА, Снимка: Агенция "Митници"
Варна,  
14.11.2025 12:03
 (БТА)

Полицията във Варна е задържала близо 80 000 къса цигари без акцизен бандерол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в крайморския град. След проведени множество оперативно-издирвателни мероприятия, днес сутринта служители на Икономическа полиция, съвместно с екип на специализираните полицейски сили, са реализирали акцията на автомагистрала „Хемус“ в посока Варна, в района на разклона за село Слънчево.

В хода на операцията е спрян за проверка лек автомобил, а при извършената инспекция полицейските служители установяват, че в колата се превозват 79 800 къса цигари без акцизен бандерол от различни известни марки.

По първоначални изчисления стойността на задържаната стока е около 32 000 лева. На място са извършени процесуално-следствени действия, а веществените доказателства са иззети по надлежния ред от разследващ полицай.

62-годишният водач, жител на Варна, е задържан за срок до 24 часа. Случаят е докладван на дежурен прокурор, като е образувано досъдебно производство.

По данни на полицията, мъжът е бил задържан и в предходни периоди във връзка с разпространение на акцизни стоки.

БТА припомня, че в средата на април т.г. полицията във Варна задържа мъж, държал тютюн без акцизен бандерол на стойност над 250 000 лева.

/ВД/

Към 12:10 на 14.11.2025 Новините от днес

