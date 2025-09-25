Турция е увеличила дела на възобновяемата енергия в общата си инсталирана мощност до над 60 процента, съобщи Ердоган

Турция е увеличила дела на възобновяемата енергия в общата си инсталирана мощност до над 60 процента, съобщи турският президент Реджеп Тайип Ердоган в изказването си на специално събитие на високо равнище за действията по климата, част от седмицата на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщи Дирекцията по комуникациите на Президентството на Република Турция.

"Като увеличаваме енергийната ефективност и дела на възобновяемата енергия, насърчаваме и нисковъглеродните технологии в промишлеността. Към тази година сме увеличили дела на възобновяемата енергия в общата ни инсталирана мощност до над 60 на сто", е заявил Ердоган в речта си.

Президентът е откроил и целите, които страната му си поставя през следващото десетилетие.

"С политиките, които ще приложим в икономиката, целим да постигнем намаление на емисиите с 466 милиона тона до 2035 г. и да понижим общите си емисии до 643 милиона тона“, заяви той.

Турският президент подробно описа текущите инициативи на Турция, включително плановете за създаване на система за търговия с емисии, прилагане на стратегия за зелено финансиране и създаване на национална зелена класификация, предаде Анадолската агенция.

По думите на Ердоган климатичната политика на страната се основава на седем стълба: енергетика, промишленост, сгради, транспорт, отпадъци, селско стопанство и горско стопанство.

Той изрази надежда, че Турция ще бъде домакин на срещата на върха Конференцията на ООН по изменението на климата COP31 през 2026 г.