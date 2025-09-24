ХИНА: Общо 752 съдебни дела се водят в момента срещу хърватски издатели и журналисти, показва проучване

Хърватските издатели и журналисти в момента са изправени пред най-малко 752 съдебни дела, предимно граждански искове за обезщетение, като същевременно често се злоупотребява със законното право на корекция на публикувана информация, предаде хърватската агенция ХИНА, позовавайки се на данните от проучване на Дружеството за защита на авторските права на журналистите (DZNAP).

Проучването установи, че корекциите и оттеглянето на твърдения, предназначени като първа стъпка преди завеждане на съдебни дела, често се използват неправилно.

Дарко Маркушич, заместник-редактор на портала „Директно“ (Direktno) и автор на проучването, каза днес, че остарелите медийни закони правят журналистите уязвими и че в повечето случаи корекция на информация е последвана от иск за обезщетение.

Само един от всеки пет жалбоподатели оттегля исковата си молба след корекция, а съдилищата обикновено основават присъждането на обезщетение въз основа на направените корекции, каза той, добавяйки, че системата служи като инструмент за сплашване на журналисти.

Медийни експерти твърдят, че един саморегулиращ се орган би се заел по-добре с проблема, каза Маркушич.

Според Хърватското журналистическо дружество гражданските искове за обезщетение са 674 от 752-те съдебни дела, които се водят в момента, или близо 90%, като исковете са за над 4,1 милиона евро.

Дружеството за защита на авторските права на журналистите заяви, че проблемът засяга всички журналисти, тъй като почти няма журналист, към който да не е имало поне едно искане за корекция по време на кариерата му.

(Тази информация се разпространява от БТА по договор с хърватската агенция ХИНА)