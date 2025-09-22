Подробно търсене

Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано по обяд край турския град Съндъргъ

Кристиан Стратев
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано по обяд край турския град Съндъргъ
Земетресение с магнитуд 4,5 е регистрирано по обяд край турския град Съндъргъ
Снимка: Минко Чернев (БТА)
Анкара,  
22.09.2025 13:01
 (БТА)

Земетресение с магнитуд 4,5 по Рихтер е регистрирано в 12:02 ч. в района на град Съндъргъ в северозападния турски окръг Балъкесир, съобщи ТРТ Хабер, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Трусът е регистриран на дълбочина 7 километра, като за момента няма данни за пострадали хора и материални щети вследствие на земетресението. 

По-силен трус с магнитуд 4,9 по Рихтер е бил регистриран малко след полунощ отново в района на Съндъргъ, отбелязва още ТРТ Хабер. 

След земетресението от 6,1 по Рихтер на 10 август, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени, вторичните трусовете в района на град Съндъргъ не спират. Наскоро турският сеизмолог проф. Шериф Баръш изказа предложение пред ТРТ, че вторичните трусове може да продължат около година.

/ПК/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:32 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация