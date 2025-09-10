Бившият заместник-директор на молдовското разузнаване, обвинен от Румъния в шпионаж в полза на Беларус, остава в ареста

site.btaБившият заместник-директор на молдовското разузнаване, обвинен от Румъния в шпионаж в полза на Беларус, остава в ареста
Бившият заместник-директор на Службата за разузнаване и сигурност на Република Молдова (SIS) Александру Балан, който беше задържан по-рано тази седмица в Румъния по обвинения в измяна и шпионаж в полза на Беларус, остава в предварителния арест за 30 дни, реши днес Апелативният съд в Букурещ, предаде Аджерпрес.
Дирекцията за разследване на организираната престъпност и тероризма (DIICOT) уточни вчера, че е задържала "47-годишен обвиняем с двойно румънско и молдовско гражданство, който е разследван за престъплението опит за измяна чрез предаване на секретни държавни информации в продължителна форма".
Той беше задържан в понеделник на летището в западния румънски град Тимишоара след разследване с участието на разузнавателните служби на Румъния, Унгария и Чехия, след което беше отведен за изслушване в Букурещ.
Според прокурорите от DIICOT в периода 2024-2025 г. заподозреният е участвал в "неразрешено издаване към представители на чужда власт – съответно офицери в Комитета за държавна сигурност (КГБ) на Република Беларус, на секретни държавни информации, които са в състояние да застрашат националната сигурност на Румъния".
През последните две години мъжът се е срещал два пъти с представители на КГБ на Беларус, като следователите имат индикации, че срещите са имали за цел предаване на инструкции и извършване на плащания за извършените услуги. И двете срещи са се състояли в унгарската столица Будапеща, става ясно от съобщението на DIICOT.
"Разследването, извършено под егидата на Европейската агенция за сътрудничество в областта на наказателното правосъдие (EUROJUST), се е ползвало с подкрепата на разузнавателните служби на Румъния, Унгария и Чехия, както и с подкрепата на прокурори от Унгария, Чехия и Република Молдова", се отбелязва още в съобщението, публикувано в понеделник.
Александру Балан е бил заместник-директор на Службата за разузнаване и сигурност на Република Молдова в периода 2016-2018 г., отбелязват румънските медии.
Според Евронюз Румъния мъжът е бил част от беларуска разузнавателна мрежа в процес на изграждане в Европа, която обаче е била разкрита от разузнавателната служба на Чехия.
Вчера Чехия обяви, че ще експулсира беларуски дипломат, обвинен в шпионаж. Чешката контраразузнавателна служба съобщи, че заедно с румънските и унгарските служби е "разбила беларуска разузнавателна мрежа, изградена в Европа".
По-късно и Полша обяви, че е арестувала беларуски шпионин и ще експулсира дипломат, който е подкрепял агресивни действия на Беларус срещу Полша. Полският вътрешен министър Томаш Шемоняк уточни, че арестът е резултат от съвместна операция между Агенцията за вътрешна сигурност на Полша и разузнавателните служби на Чехия, Унгария, Румъния и Молдова.
/МИД/
