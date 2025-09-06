В Белград се състоя Прайд парад, но без музика

Представители на ЛГБТИ общността и тази година организираха Прайд парад в сръбската столица Белрад, но в знак на протест шествието премина без музика, а вместо това участниците вдигаха шум.

Организаторите заявиха, че „Прайд не иска да участва в привидната нормалност, докато студенти и граждани страдат от полицейско насилие, а институциите не отговарят на исканията им".

Участниците се събраха на белградския площад "Манеж" и започнаха своето шествие по централните улици на града. Тази година то бе е под наслов "За семейството".

"Аз имам семейство и много държа на него, на родителите си, на сестра си, на съседите, с които съм израснал заедно. Нормално е да очаквам да бъда приет наравно с всички хора около мен", каза пред БТА 28 годишният Драголюб Милосавлевич.

Мотото на Прайд парада в Белград бе избрано миналата година, когато ЛГТБИ общността настояваше за легализиране на еднополовите бракове, но поради политическата обстановка в Сърбия значението му е променено.

„Много неща се промениха междувременно, така че този лозунг, посветен на семейството, сега има значение за солидарност“, каза един от организаторите и изказа солидарността си с всички граждани, чиито права са били нарушени, независимо дали от полицията, институциите или частни лица.

Първите редици на протеста носеха транспарант с надпис "За семейството", а след като множеството премина пред сградата на сръбското правителство, се върна отново на пл. "Манеж".

Тази година кръстница на Прайд парада беше дългогодишната журналистка в сръбската обществена телевизия РТС Оливера Маркович.

„В нашата традиция да бъдеш кръстник е фигура, която свързва семействата завинаги и от днес нататък вие сте моето семейство“, каза Ковачевич в началото на парада.

Много от участниците дойдоха дегизирани и прекараха времето си в добро настроение, независимо от липсата на музика.