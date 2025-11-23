Управляващата партия в босненската Република Сръбска обяви победа на своя кандидат на предсрочните президентски избори

Управляващият в босненската Република Сръбска Съюз на независимите социалдемократи (СНСД) обяви победа на своя кандидат Синиша Каран на днешните предсрочни президентски избори.

Говорителят на СНСД Радован Ковачевич, който съобщи резултати, основаващи се на преброени от партията гласове, подчерта, че “заговорът на (върховния представител Кристиан) Шмит срещу (бившия президент Милорад) Додик не успя”.

Според данните на СНСД Синиша Каран води с около 8500 гласа. Кандидатът на управляващата партия е събрал 208 988 гласа, докато опонентът му Бранко Блануша от опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) е получил 200 558 гласа, според данните, представени от говорителя на партията.

Очаква се Централната избирателна комисия да представи официални предварителни резултати в 23 ч. местно време (24 ч. българско време).

Днес босненските сърби гласуваха за президент на предсрочни избори в Република Сръбска, които бяха свикани, след като мандатът на бившия президент Милорад Додик беше прекратен след окончателно съдебно решение, което го осъди на една година затвор и шест години забрана за заемане на публична длъжност заради неспазване на решенията на Върховния представител на международната общност в Босна и Херцеговина Кристиан Шмит.

Синиша Каран е дългогодишен преподавател по право, а в момента е министър на научното и технологичното развитие и висшето образование в правителството на Република Сръбска. Преди това години наред той е бил министър на вътрешните работи. В основата на предизборната му кампания бе репутацията му на “бранител на Конституцията” и подкрепата за бившия президент на Република Сръбска Милорад Додик, който присъства активно в кампанията.

Шестима кандидати участваха в предсрочните президентски избори в Република Сръбска, като водещият противник на Каран бе Бранко Блануша, издигнат от опозиционната Сръбска демократическа партия (СДС) и подкрепен от мнозинството опозиционни партии.

Другите четирима кандидати бяха Никола Лазаревич, председател на “Екологичната партия на Република Сръбска”, Драган Джоканович, предложен от “Съюз за нова политика”, както и двама независими кандидати – Славко Драгичевич и Игор Гашевич.

Според Дейтънското мирно споразумение, сложило край на войната в Босна (1992-1995 година), страната е разделена на две полуавтономни части – Република Сръбска, населена предимно с босненски сърби, и мюсюлманско-хърватската Федерация Босна и Херцеговина, където живеят босненски мюсюлмани (бошняци) и босненски хървати. Всяка част има собствено правителство, парламент и полиция, но двете са свързани чрез общи институции на държавно равнище, включително съдебна система, армия, служби за сигурност и данъчна администрация. В Дейтънското споразумение се урежда и ролята на Върховния представител на международната общност, който има широки правомощия, включително да налага закони и да уволнява официални длъжностни лица.