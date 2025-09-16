АЗЕРТАДЖ: Президентите на Азербайджан и ОАЕ се срещнаха в Шуша

Азербайджанският президент Илхам Алиев се срещна в Шуша с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

След срещата се състоя церемония по обмен на документи, подписани между Азербайджан и ОАЕ в присъствието на президентите на двете страни.

