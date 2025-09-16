Подробно търсене

АЗЕРТАДЖ: Президентите на Азербайджан и ОАЕ се срещнаха в Шуша

Габриела Иванова
Снимка: АЗЕРТАДЖ
Баку  
16.09.2025 14:46
 (БТА)

Азербайджанският президент Илхам Алиев се срещна в Шуша с президента на ОАЕ Мохамед бин Зайед Ал Нахян, съобщи азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ. 

След срещата се състоя церемония по обмен на документи, подписани между Азербайджан и ОАЕ в присъствието на президентите на двете страни. 

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и АЗЕРТАДЖ)

/ДИ/

