Руски заместник външен министър каза, че има големи шансове за среща между Рубио и Лавров в кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

Алексей Маргоевски
Руският заместник външен министър Сергей Рябков. Снимка: AP/Pavel Bednyakov
Москва,  
16.09.2025 05:24
 (БТА)

Евентуална среща между американския държавен секретар Марко Рубио и руския външен министър Сергей Лавров в кулоарите на юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк се обсъжда и шансовете за провеждането ѝ са големи. Това каза руският заместник външен министър Сергей Рябков, цитиран от ТАСС.

"В процес на обсъждане сме. Смятам, че шансовете са големи", отговори дипломатът в отговор на журналистически въпрос по темата.

По-рано ТАСС съобщи, че руският президент Владимир Путин е назначил Лавров за ръководител на руската делегация за тазгодишната сесия на Общото събрание на ООН.

Рябков изрази също надежда, че поредна руско-американска среща за изглаждане на дразнителите в отношенията може да се състои до края на есента.

"Все пак, ако говорим за някакви времеви рамки, се ориентираме да се постараем да проведем подобно мероприятие поне до края на есента", каза заместник-министърът.

По думите му, евентуална среща в този формат се е отлагала вече няколко пъти, а причините не се свеждат само до организационни, логистични проблеми и несъвпадение на графиците.

"Това също имаше място, но не беше главната причина. Тя е, че ние не искаме подобна среща да не доведе до осезаем напредък. Съществува риск нещата да забуксуват, без постигане на никакво движение напред", посочи Рябков.

"Затова по-добре да се постараем при наличие на политическа воля и от двете страни да поработим още малко зад кулисите и може би ще успеем да подготвим основата за следващите стъпки. Тогава всички логистични и организационни аспекти бързо ще бъдат уредени", каза в заключение руският дипломат.

