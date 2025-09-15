МЕНА: Египетският президент отпътува за Катар, за да участва в извънредната среща на арабските и ислямските държави

Президентът на Египет Абдел Фатах ас Сиси отпътува за Катар, за да участва в извънредна среща на арабските и ислямските държави, която ще се проведе в Доха, за да обсъди израелската агресия срещу Катар, предава египетската новинарска агенция МЕНА.

Говорителят на президента, посланик Мохамед аш Шенауи, заяви, че участието на президента потвърждава пълната солидарност на Египет с братски Катар, неговото правителство и народ, и отразява твърдата позиция на Египет да стои до арабските си братя в противопоставянето на тази агресия, която представлява грубо нарушение на международното право.

Говорителят добави, че президентът Сиси ще произнесе обръщение от името на Египет по време на срещата на върха, в което ще представи визията на Кайро относно последните събития в Близкия изток и ще потвърди непоколебимата политика на Египет за подкрепа на регионалната сигурност и стабилност.

Предвидено е също така президентът да проведе редица двустранни разговори в кулоарите на срещата на върха, за да обсъди начини за засилване на сътрудничеството между страните и съвместната координация.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и МЕНА)