ВНА: Виетнам потвърди ангажимента си към Договора за неразпространение на ядрени оръжия

Постоянният представител на Виетнам към ООН и други международни организации във Виена Ву Ле Тай Хоанг изтъкна усилията на Виетнам за насърчаване на мултилатерализма, изграждането на консенсус и гарантирането на балансиран подход към трите стълба на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) – неразпространението, разоръжаването и употребата на ядрена енергия единствено за мирни цели, предаде Виетнамската новинарска агенция (ВНА).

Той направи това изявление на среща с ръководителя на Службата на ООН по въпросите на разоръжаването (СВРООН) във Виена Ребека Джовин на 7 август. Целта на срещата бе да се насърчи сътрудничеството с агенцията, тъй като Виетнам е номиниран за председател на 11-ата Конференция за преглед на ДНЯO, насрочена за април-май 2026 г. в Ню Йорк.

Във връзка с подготовката на предстояща конференция, Ву Ле Тай Хоанг направи няколко предложения за сътрудничество със СВРООН, сред които създаване на регулярни комуникационни канали между Службата и Виетнамското представителство в Ню Йорк, Виена, Женева, което да осигури техническа и логистична подкрепа за председателската роля на страната и да координира. Създаването на работни форуми, свързани с прилагането на ДНЯО, също е част от предложенията.

От своя страна Джовин похвали активната роля и приносите на Виетнам към международните конференции, особено в условията на турбулентната международна обстановка. Тя изрази увереност, че постоянният представител на Виетнам в ООН в Ню Йорк – посланик До Хунг Виет, ще изпълни своята роля и ще проведе успешно конференцията.

Тя заяви, че СВРООН обещава тясно сътрудничество с Виетнам за организиране на регионални консултации и предоставяне на максимална подкрепа за Виетнам през целия мандат на страната като председател на 11 конференция за преглед на ДНЯО.

Двете страни се споразумяха за тясно сътрудничество за организирането на конференцията, с което Виетнам демонстрира активната си роля и чувство за отговорност в насърчаването на световния мир, сигурност и устойчиво развитие.

Страните по ДНЯО, подписан през 1968 г. и влязъл в сила през 1970 г., са 191 към момента, а Виетнам се присъединява през 1982 г. Това е най-всеобхватният международен договор за неразпространение на ядрени оръжия, в който участват петте признати ядрени сили, които са и постоянните членове на Съвета за сигурност на ООН – Великобритания, Франция, САЩ, Русия и Китай.

