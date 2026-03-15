Руската ПВО е свалила през нощта 170 украински дрона

Пламен Йотински
Пожарникари гасят огън след руска бомбена атака срещу предградие на град Запорожие. Снимка: AP/Kateryna Klochko
Москва,  
15.03.2026 07:34
 (БТА)
Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през нощта 170 украински дрона над региони в Русия, включително 20, летящи към Москва, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.

"В периода от 21:00 часа на 14 март до 07:00 часа на 15 март дежурните средства на противовъздушната отбрана са прехванали и унищожили 170 украински безпилотни летателни апарати от самолетен тип над териториите на: Тверска, Брянска, Белгородска, Калужска, Курска, Смоленска, Тулска, Ростовска, Волгоградска, Саратовска области, Краснодарски край, републиките Адигея, Крим, акваторията на Черно море и Московския регион, включително 20 БПЛА, летящи към Москва", съобщиха от руското военно ведомство.

15.03.2026 00:20

Най-малко петима загинаха в събота при масирани руски въздушни удари в Украйна, Полша вдигна изтребители, Русия съобщи за украински атаки

Най-малко петима души са загинали при масирани руски въздушни удари в Украйна в събота, съобщиха украинските власти. Основна цел на атаките е била енергийната инфраструктура в Киевска област, написа украинският президент Володимир Зеленски в
14.03.2026 17:16

Руската ПВО е свалила днес 65 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кметът на града

Руската система за противовъздушна отбрана унищожи още три дрона, летящи към Москва, с това те стават 25, предаде ТАСС, като цитира съобщение на кмета на града Сергей Собянин в канала му в Макс.
14.03.2026 10:02

Украински дронове поразиха петролна рафинерия и пристанище в руския Краснодарски край, съобщиха местните власти

Украински дронове поразиха тази нощ петролна рафинерия и пристанище в Краснодарския край, Южна Русия. Има ранени, причинени са и щети, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.

