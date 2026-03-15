Пожарът в петролно депо в руския Краснодарски край след украинска атака с дронове е потушен, съобщиха властите

Виктор Турмаков
Украински оператор на дрон. Снимка: AP/Evgeniy Maloletka
Москва ,  
15.03.2026 17:53
 (БТА)
Пожарът, причинен от снощна украинска атака с дронове срещу петролно депо близо до Тихорецк в южния руски Краснодарски край, е потушен, съобщиха регионалните власти, цитирани от ДПА.

Нападението срещу депото, което се намира на изток от Кримския полуостров, на стотици километри от фронтовата линия, е второ през последните дни.

„Пожарът, причинен от падащи отломки от дрон в нефтената база в предградие на Тихорецк, е напълно потушен“, се казва в изявление на местните власти, цитирани от ТАСС.  Засега няма данни за пострадали.

Два високоволтови електропровода в района също са били повредени при атаката, според регионалните власти.

В отговор на руската инвазия украинските военни нанасят удари по руския петролен и газов сектор с цел да прекъснат доставките за руските военни и да подкопаят финансирането на войната чрез износ, отбелязва ДПА.

/ДИ/

Свързани новини

15.03.2026 07:34

Руската ПВО е свалила през нощта 170 украински дрона

Силите за противовъздушна отбрана (ПВО) са свалили през нощта 170 украински дрона над региони в Русия, включително 20, летящи към Москва, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.
14.03.2026 10:02

Украински дронове поразиха петролна рафинерия и пристанище в руския Краснодарски край, съобщиха местните власти

Украински дронове поразиха тази нощ петролна рафинерия и пристанище в Краснодарския край, Южна Русия. Има ранени, причинени са и щети, съобщиха местните власти, цитирани от Ройтерс.
12.03.2026 08:20

Отломки от украински дрон предизвикаха пожар в петролна база в руския Краснодарски край, съобщиха местните власти

Украинска атака с дрон доведе до пожар в руска петролна база в Краснодарския край, предадоха Ройтерс и ТАСС, позовавайки се на информация на местните власти от днес.

