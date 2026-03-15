Пожарът в петролно депо в руския Краснодарски край след украинска атака с дронове е потушен, съобщиха властите

Пожарът, причинен от снощна украинска атака с дронове срещу петролно депо близо до Тихорецк в южния руски Краснодарски край, е потушен, съобщиха регионалните власти, цитирани от ДПА.

Нападението срещу депото, което се намира на изток от Кримския полуостров, на стотици километри от фронтовата линия, е второ през последните дни.

„Пожарът, причинен от падащи отломки от дрон в нефтената база в предградие на Тихорецк, е напълно потушен“, се казва в изявление на местните власти, цитирани от ТАСС. Засега няма данни за пострадали.

Два високоволтови електропровода в района също са били повредени при атаката, според регионалните власти.

В отговор на руската инвазия украинските военни нанасят удари по руския петролен и газов сектор с цел да прекъснат доставките за руските военни и да подкопаят финансирането на войната чрез износ, отбелязва ДПА.