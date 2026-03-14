Руската ПВО е свалила днес 65 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кметът на града

Руски части за противовъздушна отбрана са свалили 65 украински дрона, насочени към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Ройтерс.

В публикация в „Телеграм“ Собянин посочи, че безпилотните летателни апарати са били прехванати в рамките на 11-часов период, започнал около обяд местно време (11:00 часа българско време). Екипи на службите са извършили проверки на местата, където са паднали отломки от дроновете.

В съобщението се уточнява, че тези апарати са били свалени в рамките на тричасов период, приключил в 11:00 часа местно време.

Губернаторът на Брянска област, граничеща с Украйна, Александър Богомаз, заяви в „Телеграм“, че подразделенията в неговата област са свалили 128 дрона. Той не посочи конкретен период.

По-рано тази седмица украинските сили заявиха, че са нанесли удар по ключов завод за производство на компоненти за ракети в Брянска област. Богомаз заяви, че при тази атака са загинали седем души, без да посочи какво точно е било ударено.

Според най-новия доклад на руското Министерство на отбраната, в събота въздушните сили са пресекли 280 украински дрона в различни части на централна и западна Русия в рамките на 10-часов период, приключил в 21:00 ч. Според съобщението сред свалените дронове са били 47, насочени към Москва.

Към момента няма информация за жертви или нанесени щети. Информацията не е потвърдена от независими източници.