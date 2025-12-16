Подробно търсене

Габриела Големанска
След делфин във Венецианската лагуна беше забелязан и тюлен монах
Илюстративно изображение: Снимка: AP Photo/Thanassis Stavrakis
Венеция,  
16.12.2025 19:47
 (БТА)

След делфина Мимо във Венецианската лагуна беше забелязано и друго морско създание, наподобяващо на тюлен монах, предаде АНСА.

Създанието беше заснето да плува близо до остров Лидо ди Венеция.

Според Мауро Бон, експерт от Венецианския природонаучен музей, морският индивид е дошъл във венецианските води, за да проучва нови зони, може би в търсене на храна, предвид това че районът е богат на риба.

Възможно е тюленът монах да е дошъл чак от хърватското крайбрежие, където има голяма популация, казва експертът.

/ГГ/

