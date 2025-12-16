След делфин във Венецианската лагуна беше забелязан и тюлен монах

Историята на "венецианския" делфин Мимо - алегория за две туристически тенденции и за обезлюдяването на Ла Серенисима
Венецианската лагуна стана вчера вчера сцена на мащаба операция.
След делфина Мимо във Венецианската лагуна беше забелязано и друго морско създание, наподобяващо на тюлен монах, предаде АНСА.
Създанието беше заснето да плува близо до остров Лидо ди Венеция.
Според Мауро Бон, експерт от Венецианския природонаучен музей, морският индивид е дошъл във венецианските води, за да проучва нови зони, може би в търсене на храна, предвид това че районът е богат на риба.
Възможно е тюленът монах да е дошъл чак от хърватското крайбрежие, където има голяма популация, казва експертът.
/ГГ/
