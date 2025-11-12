КАБАР: Русия ще изгради вятърни и слънчеви електроцентрали в Киргизстан

Русия допринася за енергийната сигурност на Киргизстан, заяви руският вицепремиер Алексей Оверчук по време на 26-ото заседание на киргизко-руската междуправителствена комисия, съобщи киргизстанската агенция КАБАР.

Оверчук подчерта, че руските петролни и газови компании осигуряват горива за населението и бизнеса, развиват мрежа от бензиностанции и доставят машини и оборудване на страната.

"Русия е основният доставчик на бензин, дизелово и реактивно гориво за Киргизстан. Ние доставяме петрол и петролни продукти безмитно, въз основа на годишни индикативни баланси, съставени според нуждите на киргизстанската страна. Балансите за 2026 г. вече бяха договорени и подписани в кулоарите на Руската енергийна седмица на 15 октомври 2025 г.", посочи той.

По думите му се разработва проект за участие на руски компании в изграждането на вятърни електроцентрали с мощност 100 мегавата и слънчеви електроцентрали с мощност до 300 мегавата в района на Исък Кул.

