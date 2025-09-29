Подробно търсене

Ива Кръстева
снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
29.09.2025 18:47
 (БТА)

Новият директор "Развитие" към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон проведе треньорски семинар днес в залата на ЦСКА. Столичното съоръжение събра редица треньори от града, региона и Област София. 

От знанията на легендарния израелец попиха доста млади наставници, които водят отбори при подрастващите. Това бе и първи семинар в София след завръщането на емблематичния треньор в българския баскетбол, съобщават от БФ Баскетбол.

Трикратният шампион в Евролигата изнесе лекция за работа с подрастващи, като обърна внимание на част от фундаментите в играта. Бившият мениджър на националния отбор на Израел, с който спечели две европейски титли при младежите до 20-годишна възраст, засегна и темата за наличието на кондиционни треньори, отбелязвайки тяхното значение именно за работа с млади играчи.

Семинарът, който е съвместно с БФБаскетбол, беше посетен и от селекционера на женския национален отбор в лицето на Таня Гатева. На събитието присъстваха още Васил Евтимов, който преди по-малко от 24 часа изведе Черно море Тича до първа Суперкупа на България, като и изпълнителният директор на федерацията Филип Виденов.

Семинарът завърши със снимка на всички, взели участие в него.

/ИК/

