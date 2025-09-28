Подробно търсене

Черно море Тича надви Рилски спортист и спечели баскетболната Суперкупа на България

Кремена Младенова
снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ПБ)
Самоков,  
28.09.2025 20:02
 (БТА)

Носителят на Купата на България Черно море Тича победи шампиона и домакин Рилски спортист с 84:66 (20:23, 22:14, 18:19, 24:10) в двубоя за Суперкупата на страната по баскетбол за мъже в "Арена СамЕлион" в Самоков и за първи път в историята си спечели трофея.

Рилски спортист не успя да добави четвърта Суперкупа, след като триумфира през 2021-а, 2022-а и 2024 година.

Двубоят в Самоков започна равностойно и Рилски спортист имаше само 3 точки аванс след първите 10 минути игра - 23:20. Варненци постепенно изравниха и поведоха с 28:26 в средата на втората четвърт. Домакините от Самоков скоро си върнаха водачеството, но Черно море Тича отново излезе напред, за да стигне до аванс от 42:37 на почивката.

Последва интригуваща трета четвърт, в която варненци вдигнаха разликата до 11 точки при 53:42. Рилски спортист се доближи на 4 точки - 54:58 при оставащи две минути от периода, а преди последните 10 минути Черно море Тича водеше с 60:56. Гостите стартираха отлично в заключителната част и натрупаха по-солидна преднина, която им позволи да контролират двубоя до края.

Георги Боянов от Черно море Тича спечели приза за Най-полезен играч в мача за Суперкупата на България. Отличието му бе връчено от новия мениджър "Развитие" към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон. Боянов завърши с 28 точки, 5 борби и 3 откраднати топки.

Ламонт Уест допринесе със 17 точки, 6 борби и 3 асистенции за успеха на тима от Варна, а Джелани Уотсън-Гейл се включи с 13 точки, 7 борби и 8 асистенции.

За Рилски спортист Алън Арнет се отчете с 21 точки, 5 борби и 2 асистенции, докато Камау Стоукс реализира 16 точки и 3 борби.

 

