Подробно търсене

Пуснаха в продажба билетите за мача Sesame Суперкупа на България по баскетбол

Мирослав Димитров
Пуснаха в продажба билетите за мача Sesame Суперкупа на България по баскетбол
Пуснаха в продажба билетите за мача Sesame Суперкупа на България по баскетбол
снимка: Ива Кръстева/БТА
София,  
22.09.2025 14:44
 (БТА)

Билетите за мача за Sesame Суперкупа на България по баскетбол между Рилски спортист и Черно море Тича (мъже) вече са в продажба, съобщиха от БФ баскетбол. Пропуските струват 15 лева за срещата, която ще противопостави действащия шампион в НБЛ и актуалния носител на Купата на България.

Двубоят ще се състои на 28 септември (неделя) в „Арена СамЕлион“ от 18:00 часа и ще бъде предаван на живо в ефира на Max Sport 2.

Билетите ще се продават на сайта kupibileti.bg и в партньорската мрежа, като ще могат да бъдат закупени и в деня на мача на касите на спортното съоръжение.

/МД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 15:06 на 22.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация