Пуснаха в продажба билетите за мача Sesame Суперкупа на България по баскетбол

Билетите за мача за Sesame Суперкупа на България по баскетбол между Рилски спортист и Черно море Тича (мъже) вече са в продажба, съобщиха от БФ баскетбол. Пропуските струват 15 лева за срещата, която ще противопостави действащия шампион в НБЛ и актуалния носител на Купата на България.

Двубоят ще се състои на 28 септември (неделя) в „Арена СамЕлион“ от 18:00 часа и ще бъде предаван на живо в ефира на Max Sport 2.

Билетите ще се продават на сайта kupibileti.bg и в партньорската мрежа, като ще могат да бъдат закупени и в деня на мача на касите на спортното съоръжение.