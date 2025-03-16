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Черно море Тича е новият носител на Купата на България по баскетбол за мъже

Кремена Младенова
Черно море Тича е новият носител на Купата на България по баскетбол за мъже
Черно море Тича е новият носител на Купата на България по баскетбол за мъже
Снимка: Кореспондент на БТА в Самоков Иван Ласкин (ПБ)
Самоков,  
16.03.2025 19:21
 (БТА)

Всички носители на Купата на България по баскетбол за мъже:

клуб                                треньор
2025  Черно море Тича (Варна)       Васил Евтимов
2024  Черноморец (Бургас)           Васил Евтимов
2023  Левски (София)                Димитър Ангелов
2022  Рилски спортист (Самоков)     Людмил Хаджисотиров 
2021  Рилски спортист (Самоков)     Людмил Хаджисотиров
2020  Левски Лукойл (София)         Константин Папазов
2019  Левски Лукойл (София)         Константин Папазов
2018  Рилски спортист (Самоков)     Людмил Хаджисотиров
2017  Берое (Стара Загора)          Любомир Минчев 
2016  Рилски спортист (Самоков)     Росен Барчовски       
2015  Черно море Порт (Варна)       Драган Баич
2014  Левски (София)	            Константин Папазов
2013  Лукойл Академик (София)       Сашо Везенков
2012  Лукойл Академик (София)       Марин Докузовски
2011  Лукойл Академик (София)       Йовица Арсич
2010  Левски (София)                Константин Папазов
2009  Левски (София)                Константин Папазов
2008  Лукойл Академик (София)       Желко Лукаич
2007  Лукойл Академик (София)       Марин Докузовски   
2006  Лукойл Академик (София)       Константин Папазов
2005  ЦСКА (София)                  Росен Барчовски
2004  Лукойл Академик (София)       Слободан Николич 
2003  Лукойл Академик (София)       Петко Маринов
2002  Лукойл Академик (София)       Петко Маринов
2001  Левски (София)                Константин Папазов
2000  Черно море (Варна)            Симеон Варчев
1999  Черно море (Варна)            Симеон Варчев
1998  Черно море-Соди (Варна)       Симеон Варчев
1997  Славия-ВИС 2 (София)          Росен Барчовски
1996  Плама (Плевен)                Дарин Великов
1995  Компакт (Димитровград)        Петко Маринов
1994  ЦСКА (София)                  Румен Пейчев
1993  Левски-Тотел (София)          Миле Протич
1992  ЦСКА (София)                  Румен Пейчев
1991  ЦСКА (София)                  Румен Пейчев
1990  ЦСКА (София)                  Петко Маринов
1989  ЦСКА (София)                  Петко Маринов
1988  Балкан (Ботевград)            Иван Андреев
1987  Балкан (Ботевград)            Иван Андреев
1986  Балкан (Ботевград)            Иван Андреев
1985  ЦСКА Септемврийско знаме      Петко Маринов
1984  ЦСКА Септемврийско знаме      Петко Маринов
1983  Левски-Спартак (София)        Георги Димитров
1982  Левски-Спартак (София)        Георги Димитров
1981  ЦСКА Септемврийско знаме      Омуртаг Кузманов
1980  ЦСКА Септемврийско знаме      Нико Грозев
1979  Левски-Спартак (София)        Петър Симанов
1978  ЦСКА Септемврийско знаме      Цвятко Барчовски
1977  ЦСКА Септемврийско знаме      Цвятко Барчовски
1976  Левски-Спартак (София)        Антон Кузов
1975  Черноморец (Бургас)           Динко Хаджидинев
1974  ЦСКА Септемврийско знаме      Цвятко Барчовски
1973  ЦСКА Септемврийско знаме      Цвятко Барчовски
1972  Левски-Спартак (София)        Антон Кузов
1971  Левски-Спартак (София)        Антон Кузов
1970  Балкан (Ботевград)            Иван Колев
1969  Левски-Спартак (София)        Антон Кузов
1968  Спартак (София)               Петър Симанов
1967  Спартак (София)               Петър Симанов
1966  Локомотив (София)             Методи Томовски
1965  Черноморец (Бургас)           Динко Хаджидинев
1964  ВИФ (София)                   Кирил Семов
1963  ЦДНА (София)                  Людмил Катерински
1962  ЦДНА (София)                  Илия Асенов
1959  Славия (София)                Иван Владимиров
1956  Транспортен техникум (София)  Георги Павлов
1955  ЦДНА (София)                  Людмил Катерински
1954  Академик (София)              Божидар Такев
1953  ЦДНА (София)                  Людмил Катерински
1952  Академик (София)              Божидар Такев
1951  Спартак (София)               Петър Симанов

/КМ/

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