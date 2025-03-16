Черно море Тича е новият носител на Купата на България по баскетбол за мъже

Варненският Черно море Тича победи миналогодишния финалист в турнира Спартак Плевен с 84:66 (22:19, 17:14, 24:13, 21:20) в първия полуфинален мач за Купата на България по баскетбол за мъже в зала „СамЕлион“ в Самоков и се класира за големия мач