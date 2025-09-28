Ботев (Враца) победи Арда в мача в Стара Загора

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига):
Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) - 0:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Милен Стоев 36, 0:2 Мартин Петков 47
Спартак 1918 (Варна) - Славия (София) - 1:1 (1:0)
Голмайстор: Даниел Иванов 45+3, 1:1 Марко Милетич 88
по-късно днес:
Лудогорец (Разград) - Монтана
от събота:
Локомотив (София) - ЦСКА (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Йоанис Питас 43, 1:1 Георги Минчев 77-дузпа
Черно море (Варна) - Септември (София) - 1:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Бертран Фурие 24, 1:1 Живко Атанасов 58
в понеделник:
Берое (Стара Загора) - Добруджа (Добрич)
от петък:
Локомотив (Пловдив) - Левски (София) - 1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Хуан Переа 33
от четвъртък:
Ботев (Пловдив) - ФК ЦСКА 1948 (София) - 1:2 (0:1)
голмайстори: 0:1 Фредерик Масиел 41, 1:1 Енок Куатенг 60, 1:2 Мамаду Диало 69
временно класиране:
1. ЦСКА 1948 10 7 1 2 18:9 22 точки
2. Левски 9 6 2 1 15:5 20
3. Черно море 10 5 4 1 15:6 19
4. Локомотив Пловдив 10 5 4 1 10:9 19
5. Лудогорец 8 5 3 0 14:3 18
6. Ботев Враца 10 3 5 2 9:7 14
7. Локомотив София 10 2 6 2 10:8 12
8. Спартак Варна 10 2 5 3 11:11 11
9. Монтана 9 3 2 4 7:13 11
10. Берое 8 2 4 2 9:11 10
11. Арда Кърджали 10 2 3 5 9:12 9
12. ЦСКА 10 1 6 3 9:10 9
13. Добруджа 9 2 1 6 8:14 7
14. Славия 10 1 3 5 10:17 7
15. Ботев Пловдив 9 2 1 6 9:16 7
16. Септември София 10 2 1 7 10:22 7
