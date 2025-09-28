"Не изиграхме добър двубой и показахме стари наши слабости", каза за БТА треньорът на Арда Александър Тунчев

Старши треньорът Александър Тунчев коментира пред БТА втората поредна загуба на Арда в първенството и заяви, че всички в тима трябва да променят коренно своето представяне.

"Неприятна загуба. Не изграхме добър двубой и показахме стари наши слабости, които допускаме. Още в първата ситуация ни вкараха гол, след което играта ни се разстрои тотално. Не успяхме абсолютно по никакъв начин да застрашим съперника. Имаше една-две ситуации още пред нашата врата. Започнахме второто полувреме с две ситуации, които трябваше да отбележим и не успяхме, а веднага след това поредната грешка при една дълга изритана топка ни вкараха втори гол. След това имахме някакви ситуации, но за съжаление това, което последните мачове се вижда, е, че създаваме положения, но не успяваме да ги отбележим", каза Александър Тунчев.

Той коментира, че грешките в защита и играта в завършващата фаза го притесняват еднакво.

"Когато не успееш да отбележиш гол, няма какво да очакваш. В същото време допускаш лесни голове. Трябва да наблегнем в работата върху абсолютно всичко, най-вече в главите на самите футболисти, защото не може преди месец да се представяме страхотно в евротурнирите и изведнъж да има коренна промяна в местото първенство. Трябва всеки, както и аз, да си направи равносметка и да променим коренно нещата", допълни Александър Тунчев.