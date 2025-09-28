Новият треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов: "Бяхме по-агресивни, по-дисциплинирани и използвахме своите възможности"

Новият старши треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов бе видимо доволен от дебюта си начело на тима, който днес победи Арда в Стара Загора. Пред БТА Симов коментира, че неговият отбор е бил по-агресивен от съперника и иска с времето да развие своите идеи в тима.

"Няма как да не съм доволен. Спечелихме мач, който формално бе гостуване, но срещу силен отбор като Арда, участник в евротурнирите и с добър треньор, който от доста време е заедно с отбора си. Затова да постигнем победа с доста убедителна игра и с още възможностите за голове е чудесно и може да похвалим играчите за тази победа", каза Тодор Симов.

Той коментира, че неговите играчи са били по-агресивният отбор, по-дисциплиниран и са използвали възможностите пред съперника.

"Опитахме да не се защитаваме непрекъснато. Напред, използвахме нашите силни качества на футболистите и мисля, че основните неща, които ни доведоха до успеха са точно тези моменти", допълни треньорът.

"Всеки ден тренировки за нас е добре дошъл, тъй като преди този мач тренирахме един път и половина. Една опознавателната тренировка и друга, в която малко поработихме. Следващият мач ни дава възможност по-дълго време да работим, а паузата след това е добре дошла за развиване на моите идеи и виждането как бих искал да изглежда отборът на Ботев (Враца). За всеки мач ще излизаме за победа. Искам да не се притесняваме от противниците и да извличаме максималното", определи амбициите си начело на Ботев (Враца) Тодор Симов.