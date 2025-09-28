Подробно търсене

Новият треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов: "Бяхме по-агресивни, по-дисциплинирани и използвахме своите възможности"

Кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов
Новият треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов: "Бяхме по-агресивни, по-дисциплинирани и използвахме своите възможности"
Новият треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов: "Бяхме по-агресивни, по-дисциплинирани и използвахме своите възможности"
БТА, Стара Загора (28 септември 2025) Първенство на България по футбол, среща от десетия кръг на Първа лига между отборите на Арда (Кърджали) и Ботев (Враца), която се играе в Стара Загора. На снимката: новият старши треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов.Снимка: кореспондент на БТА в Стара Загора Емил Димов (ПБ)
Стара Загора,  
28.09.2025 20:09
 (БТА)

Новият старши треньор на Ботев (Враца) Тодор Симов бе видимо доволен от дебюта си начело на тима, който днес победи Арда в Стара Загора. Пред БТА Симов коментира, че неговият отбор е бил по-агресивен от съперника и иска с времето да развие своите идеи в тима.

"Няма как да не съм доволен. Спечелихме мач, който формално бе гостуване, но срещу силен отбор като Арда,  участник в евротурнирите и с добър треньор, който от доста време е заедно с отбора си. Затова да постигнем победа с доста убедителна игра и с още възможностите за голове е чудесно и може да похвалим играчите за тази победа", каза Тодор Симов. 

Той коментира, че неговите играчи са били по-агресивният отбор, по-дисциплиниран и са използвали  възможностите пред съперника.

"Опитахме да не се защитаваме непрекъснато. Напред, използвахме нашите силни качества на футболистите и мисля, че основните неща, които ни доведоха до успеха са точно тези моменти", допълни треньорът.

"Всеки ден тренировки за нас е добре дошъл, тъй като преди този мач тренирахме един път и половина. Една опознавателната тренировка и друга, в която малко поработихме. Следващият мач ни дава възможност по-дълго време да работим, а паузата след това е добре дошла за развиване на моите идеи и виждането как бих искал да изглежда отборът на Ботев (Враца). За всеки мач ще излизаме за победа. Искам да не се притесняваме от противниците и да извличаме максималното", определи амбициите си начело на Ботев (Враца) Тодор Симов.

/КМ/

Свързани новини

28.09.2025 20:26

"Не изиграхме добър двубой и показахме стари наши слабости", каза за БТА треньорът на Арда Александър Тунчев

Старши треньорът Александър Тунчев коментира пред БТА втората поредна загуба на Арда в първенството и заяви, че всички в тима трябва да променят коренно своето представяне
28.09.2025 19:28

Ботев (Враца) надигра Арда в дебюта на новия си наставник Тодор Симов

Ботев (Враца) победи Арда с 2:0 в мач от десетия кръг на шампионата в Първа лига. Заради ремонт на тревното покритие на стадион „Арена Арда“ за трети пореден двубой отборът от Кърджали домакинства в Стара Загора
28.09.2025 19:24

Ботев (Враца) победи Арда в мача в Стара Загора

Първенство на България по футбол, срещи от 10-ия кръг на efbet Лига (Първа лига): Арда (Кърджали) - Ботев (Враца) - 0:2 (0:1) голмайстори: 0:1 Милен Стоев 36, 0:2 Мартин Петков 47 Спартак 1918 (Варна) - Славия (София)   - 1:1 (1:0) Голмайстор:

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:24 на 28.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация