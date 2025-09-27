Специя на Петко Христов загуби с десет души от Венеция в Серия B

Подробно търсене

Снимка: spezia1906.com
Венеция,  
27.09.2025 18:10
Отборът на завърналия се в националния отбор на България защитник Петко Христов Специя, загуби с 0:2 при гостуването си на Венеция в мач от петия кръг на италианската Серия B.

Успехът на домакините бе улеснен неимоверно от червения картон на халфа на Специя Лука Виняли, получен още в осмата минута на мача. Андреа Алдоранте откри за Венеция от дузпа в средата на първото полувреме. В добавеното време на първата част бе отменено попадение на Матия Компаньон от домакините заради засада. Венеция обаче вкара втори гол чрез Сеид Корац в 54-ата минута.

Капитанът на гостите Петко Христов бе цял мач на терена, като получи жълт картон в 67-ата минута. Специя е в зоната на изпадащите - на 18-о място със само две точки от пет мача. Венеция е на седма позиция с 8 пункта. 

