Левски се похвали с нови екипи за феновете

От Левски обявиха, че в продажба са пуснати официални екип с дълъг ръкав. Също така след редица запитвания е наличен и вратарски екип.

„Нещо, което много дълго чакахте, вече е тук! Левски отново е една обиколка пред всички, като вече може да закупите официален екип, но с дълъг ръкав. Готови сме за зимните мачове, нали?

Линк: https://bit.ly/4pFx3t9

Подготвили сме ви и още едно много ценно нещо. В нашия клуб винаги вратарите са били на почит, едни от големите любимци на публиката, така е и сега с три рожби на "синята" школа под рамката. Вече е наличен и вратарският екип, който толкова много искахте“, съобщиха от Левски в своя официален профил в социалните мрежи.