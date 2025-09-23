Подробно търсене

Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с хокейния Вашингтон Кепиталс

Ивайло Георгиев
Александър Овечкин / Снимка: AP Photo/Pavel Bednyakov
Ню Йорк,  
23.09.2025 18:19
 (БТА)

Руското крило Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с американския хокеен отбор Вашингтон Кепиталс, съобщават медии в страната. Той проведе първо занимание след контузията, която получи на старта на тренировъчния лагер на столичани това лято. 

Овечкин, облечен в светлосиньото джързи за безконтактна тренировка, се появи за кратко на леда в MedStar Capitals Iceplex. Той напусна при излизането на Група А за тренировка и не е вписан в нито един от двата състава, които продължават подготовката. 

В интервю през този месец старши треньорът Спенсър Карбери заяви, че статутът на Овечкин е "ден за ден". Самият хокеист също заяви пред медиите миналата седмица, че не се притеснява за участието си в предстоящия сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада. 

Мартин Фехервар и Джъстин Сурдиф, които започнаха лагера в безконтактното светлосиньо джързи, пък проведоха пълноценна тренировка. Капс обявиха, че Ник Дауд пропуска заниманието във вторник заради лични причини. 

/ГК/

