Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с хокейния Вашингтон Кепиталс

Руското крило Александър Овечкин започна индивидуални тренировки с американския хокеен отбор Вашингтон Кепиталс, съобщават медии в страната. Той проведе първо занимание след контузията, която получи на старта на тренировъчния лагер на столичани това лято.

Овечкин, облечен в светлосиньото джързи за безконтактна тренировка, се появи за кратко на леда в MedStar Capitals Iceplex. Той напусна при излизането на Група А за тренировка и не е вписан в нито един от двата състава, които продължават подготовката.

В интервю през този месец старши треньорът Спенсър Карбери заяви, че статутът на Овечкин е "ден за ден". Самият хокеист също заяви пред медиите миналата седмица, че не се притеснява за участието си в предстоящия сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада.

Мартин Фехервар и Джъстин Сурдиф, които започнаха лагера в безконтактното светлосиньо джързи, пък проведоха пълноценна тренировка. Капс обявиха, че Ник Дауд пропуска заниманието във вторник заради лични причини.