Керкез: "Във футбола 1+1 не винаги е 2"

Треньорът на ЦСКА Душан Керкез се извини на феновете след поражението 0:1 от Арда.

Керкез пое цялата отговорност за представянето на футболистите на ЦСКА в този мач, но не пожелада подаде оставка.

"Очаквахме този мач да имаме по-добра енергия от Септември. Всички мислехме така, за мен днес много лош мач, специално за нас. За този мач е моя отговорност. От първата до последната минута нищо не беше както трябва и това е моя отговорност", коментира Керкез пред Диема Спорт.

"Трябва да анализирам този проблем със създаването на ситуациите. Извинявам се на феновете. Очаквах много повече от всички, от мен, но понякога има и такива срещи, в които нищо не върви. Не е нищо ново с оставките в ЦСКА, така е било и преди, няма какво да кажа - извинявам се на феновете, много лош мач. Поемам цялата отговорност за това днес. Очаквахме последните дни на тренировки мислехме, че ще бъдем по-добре. Футболът обаче не ти дава да планираш всичко. Футболът е хубав спорт, защото не винаги 1+1 е 2", каза още Каркез.

"Трябва да вярвам у себе си повече и да не слушам много неща, които се говорят и пишат за футболистите. Не че някой нещо ми е казвал. Трябва да вярвам повече в себе си". Очаквах повече енергия от футболистите. Отбор, който побеждава, не се променя и това беше моята грешка днес. Винаги се учиш повече от лошите резултати, от добрите не учиш нищо. Всички трябва да се съберем и погледнем за тази ситуация. Тя е така две години - много негативи, но не искам да отварям други теми", завърши Керкез.