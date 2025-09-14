Християн Петров получи червен картон при поражение на Хееренвеен от Фейенорд

Българският национал Християн Петров влезе като резерва още през първото полувреме при поражението на Хееренвеен с 0:1 при визитата на Фейенорд в срещата от 5-ия кръг на нидерландското футболно първенство. Поражението остави Петров и съотборниците му на предпоследното място с актив от едва 2 точки, докато съперникът им е лидер във временното класиране без грешка до този момент и с мач по-малко.

Бившият футболист на ЦСКА започна мача на резервната скамейка, но се появи в игра 15 минути след началото, тъй като неговият съотборник Николай Копланд се контузи.

Българинът получи втори жълт картон и съответно червен в 72-рата минута. Преди това Анис Хадж Муса от Фейенорд бе отстранен в 57-ата минута. Офанзивният футболист на домакините от Ротердам, обаче реализира единственото попадение в срещата в 42-ата минута.