Зидан е постигнал споразумение за назначение в националния отбор на Франция

Френската футболна федерация постигна принципно споразумение със Зинедин Зидан за назначаването му за старши треньор на националния отбор, съобщава El Nacional.

Както беше посочено по-рано, 53-годишният специалист ще замени Дидие Дешан при „петлите“ след Световното първенство през 2026 година. Отбелязва се, че по време на паузата в треньорската си кариера Зидан е отхвърлил редица оферти от различни клубове, тъй като е бил решен да работи само във френския национален отбор.

Последното и единствено място на работа в треньорската кариера на Зидан е Реал Мадрид, който той ръководи от 2016 до 2018 г. и от 2019 до 2021 г. За това време той спечели три пъти Шампионската лига, два пъти испанското първенство, Суперкупата на Испания, Суперкупата на УЕФА и Световното клубно първенство.