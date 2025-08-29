Еди Хау за предстоящия трансфер на Волтемаде в Нюкасъл: "Нещата се развиват добре за момента"

Мениджърът на Нюкасъл Юнайтед Еди Хау призна, че предстоящият трансфер на Ник Волтемаде отваря вратата за напускането на Александър Исак.

23-годишният германски национал пристигна на базата на Нюкасъл, за да завърши рекордния за клуба трансфер от Щутгарт за 65 милиона британски лири. Британските медии посочиха, че Ливърпул е готов да направи подобрена оферта за Исак, след като първоначалното им предложение от 110 милиона британски лири беше отхвърлена.

"Разбира се, че имам предпочитания, но трябва да се вземе предвид цялата ситуация. Не можеш просто да не обръщаш внимание на нещата, които са се случили, но се опитвам да се дистанцирам, защото нямам контрол над тях. Ще оставя всичко да си върви по своя път и след това ще преценявам. Не мисля, че можеш да бъдеш емоционално ангажиран. Ако си емоционално ангажиран, ще вземеш лошо решение", каза Еди Хау.

Хау потвърди, че има напредък по трансфера на Волтемаде, но той едва ли ще бъде картотекиран за утрешното гостуване на новака във Висшата лига Лийдс.

"Нещата се развиват по добър начин в момента. Докато нещата не са готови, не мога да потвърдя нищо, но стискам палци.“

Хау разкри, че контузиите, получени от Сандро Тонали и Жоелинтон срещу Ливърпул в понеделник вечер, не са толкова сериозни, колкото бяха първоначалните опасения.